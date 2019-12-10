Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей

Украина нашла применение возвращенным кораблям

Корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь», которые принимали участие в керченском инциденте, войдут в состав нового дивизиона Военно-морских сил Украины на Азовском море. Об этом, как сообщает «Украинский милитаристский портал», рассказал командующий ВМС Игорь Воронченко

На днях, как сообщал «Рамблер», на Украине состоялись торжества по случаю именования малого бронированного катера «Костополь». В ходе них адмирал Воронченко объявил о формировании украинскими ВМС нового дивизиона надводных сил на Азовском море.

Он был сформирован из надводных сил из состава тактической группы «Тритон» — морского буксира «Корец» и поисково-спасательного судна «Донбасс». Кроме того, в состав дивизиона вошли малые бронированные артиллерийские катера «Лубны» и «Кременчуг».

Позже к дивизиону присоединятся рейдовый буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь». Три эти судна принимали участие в керченском инциденте. Он имел место в ноябре 2018 года — корабли незаконно пересекли государственную границу России и были задержаны. Россия вернула на Украину их экипажи в сентябре 2019-го в рамках обмена удерживаемыми лицами, а в ноябре вернула суда.