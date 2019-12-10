Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей

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Стало известно, как Украина поступит с возвращенными Россией кораблями 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Корабли, которые были задержаны в Керченском проливе, а позже переданы Украине, войдут в дивизион надводных сил Военно-морских сил Украины в Азовском море.
Соединение будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя. Сейчас в него входят поисково-спасательное судно «Донбасс», морской буксир «Корец» и два малых бронированных артиллерийских катера — «Лубны» и «Кременчуг», сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко, передает Украинский милитаристский портал.
Украина назвала «угробленными» возвращенные Россией корабли
Также скоро в строй дивизиона должны войти переданные Россией малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».
Напомним, возвращенные Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе, 20 ноября прибыли в Очаков. Президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов.
В ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.
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Комментарии 9 
Теги:
В мире , Армия , Видео , Игорь Воронченко , Владимир Зеленский , ФСБ , Деловая газета "Взгляд" , Бердянск , Мариуполь
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