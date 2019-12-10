Закончить войну: к чему пришли Путин и Зеленский в Париже

«Оттепель» в Европе откладывается — таков главный итог завершившегося в Париже «нормандского саммита». Лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон Ангела Меркель до поздней ночи 9 декабря обсуждали урегулирование военного конфликта в Донбассе.

Эммануэль Макрон, открывая итоговую пресс-конференцию, сказал, что обсуждение накопившихся проблем — уже само по себе достижение. И это, в целом, задало тон дальнейшего общения с журналистами.

Конкретики прозвучало не так много, а сами лидеры, как сказал в кулуарах саммита представитель украинской делегации, «договорились продолжать договариваться».

минские соглашение остаются тем базисом, на котором продолжает работу «нормандский формат». Тем не менее, коммюнике по итогам переговоров было представлено, и в общих чертах стороны сошлись на том, что

Кроме того, в итоговом документе обозначено, что разведение сил будет проведено еще в трех новых пунктах на линии соприкосновения. Срок реализации — до конца марта 2020 года. Однако конкретики в этом вопросе не было. На данный момент силы разведены в Станице Луганская, Золотом и Петровском.

Интересно и то, что вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласовать не удалось. Причина тому, по информации «Коммерсанта», — позиция Киева, представители которого заявили, что Украина не сможет обеспечить отвод своих военных.

Также лидеры «нормандской четверки» заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня до конца года.

При этом важно отметить, что президент Украины честно признался, что не знает, как проконтролировать этот вопрос.

«Вопрос прекращения огня. Я, честно говоря, пока не знаю, как контролировать эту ситуацию. Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих 5,5-6 лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось. И мы проговорили, что все будем действительно к этому относиться серьезно», — заявил он.

Важной является договоренность об организации нового обмена по формуле «всех на всех» до конца 2019 года,

а также предоставление Красному кресту «полного и безусловного доступа ко всем удерживаемым лицам».

Главные противоречия сторон

Нерешенных вопросов осталось гораздо больше. В частности, до конца не ясна судьба выборов в Донбассе, которые должны пройти осенью 2020 года, нет окончательного решения по предоставлению региону особого статуса, контролю над российско-украинской границей в зоне конфликта.

Все эти вопросы должны быть проработаны на уровне МИДов стран «четверки», после чего будут предоставлены конкретные механизмы дальнейшей реализации минских соглашений.

Следующий «нормандский саммит» должен состояться через четыре месяца, тогда стороны перейдут к детальному обсуждению шагов по установлению мира в Донбассе. Одной из главных его тем должны стать местные выборы.

Зеленский настаивает, что выборы должны пройти только по украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ

«Я подчеркнул, что проведение местных выборов в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей. — «Газета.Ru») возможно исключительно в соответствии с законодательством Украины и стандартов ОБСЕ и на основе Копенгагенских критериев», — подчеркнул украинский президент на брифинге.

Кроме того, он в ходе переговоров в очередной раз подчеркнул необходимость «вывода всех иностранных формирований, военной техники». В этом плане Зеленский вполне продолжает риторику своего предшественника Петра Порошенко , который постоянно заявлял о наличии российских военных на территории Донбасса. В то же время еще даже в период управления страной Порошенко официальные лица признавали, что доказать присутствие вооруженных сил России не удается. Москва также отвергает подобные обвинения.

К слову, вопрос о проведении выборов в Донбассе теперь регулируется не только минскими соглашениями, но и так называемой «формулой Штайнмайера».

Подписание Киевом этого документа 1 октября 2019 года уже стоило Зеленскому определенной стабильности внутри государства: националисты устраивали акции протеста и в октябре, и сейчас — за день и в день проведения саммита — митинговали на Банковой улице, где расположен офис президента Украины, и на площади Независимости в центре Киева.

Само подписание «формулы» многие СМИ называли сенсационным, однако, по сути, ничего особо революционного в ней нет: она лишь упорядочивает последовательность выполнения отдельных — даже не всех, а только двух из 13 — пунктов минских соглашений. По факту, это все те же договоренности, которые были достигнуты в феврале 2015 года.

Этот механизм предполагает, что на неподконтрольных Киеву ДНР и ЛНР вступает в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления», а до этого на этих территориях проходят выборы в соответствии с украинским законодательством (обязательное условие — признание их итогов со стороны ОБСЕ).

Эта последовательность не устраивает националистически настроенную часть украинского населения и оппозиционных политиков, которые называют этот механизм капитуляцией.

Однако на саммите оспорить этот пункт Зеленскому не удалось: лидеры «нормандской четверки» через коммюнике рекомендовали интегрировать «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины, и это может обернуться для украинского лидера затяжным противостоянием с оппозицией.

« [Лидеры «нормандской четверки] считают необходимым включить „формулу Штайнмайера“ в украинское законодательство в соответствии с вариантом, согласованным в рамках „нормандского формата“ и Трехсторонней контактной группы», — говорится в итоговом документе саммита.

На Украине опасаются, что признание особого статуса Донбасса может положить начало процессу федерализации и дальнейшей фрагментации государства. Именно этим объясняется ряд принципов, которые очертил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Париже.

«Я хочу очертить ряд принципов, которые я не нарушу как президент Украины и с которыми никогда не согласится украинский народ. Первое — это невозможность федерализации. Украина — унитарное государство, это неизменная статья конституции Украины и нерушимый принцип существования государства. Второе — невозможность для кого-либо совершать любое влияние на вектор движения и развития Украины. Украина — независимая, демократическая страна, вектор которой всегда будет выбирать исключительно народ Украины», — сказал он.

Тем не менее апеллировать к «нормандскому формату» в вопросе особого статуса для Донбасса у Зеленского вряд ли получится: стороны настаивают на согласовании всех правовых аспектов особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И опять же — «четверка» обращается к минским соглашениям как основе реализации плана по установлению долгосрочного мира в Донбассе.

«Стороны выражают заинтересованность в согласовании в «Нормандском формате» и в Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления — особого статуса — отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по реализации минских соглашений от 2015 года — с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе», — отмечается в тексте коммюнике.

Вопрос о границе

Принципиально по-разному стороны смотрят на другой довольно чувствительный для Киева вопрос — об установлении контроля над российско-украинской границей. И он увязывается Украиной с выборами в Донбассе.

Киев настаивает, что выборы должны проводиться после того, как Украина возьмет под контроль границу, Москва — до (и это, к слову, также предусмотрено минскими соглашениями).

«Мы с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] имеем разный взгляд передачи границы. Он говорит, что в Минске бывший президент Петр Алексеевич [Порошенко] подписывал, что передача границы — после выборов [в Донбассе]. Я поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов», — говорит президент Украины.

Действительно, президент России Владимир Путин настаивает на том, чтобы пункты минских соглашений выполнялись в комплексе и не подвергались пересмотру в хаотическом порядке.

«Нашу позицию понять очень легко: мы за то, чтобы выполнялись минские соглашения. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории на следующий день после выборов. Там так написано. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Зачем вскрывать минские соглашения? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других», — подчеркнул Путин.

Подводя итоги переговоров с российским коллегой, Зеленский заключил, что «сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что „ничья“.

В целом, „нормандский саммит“ на данном этапе лишь дал возможность сторонам еще раз четко высказать свои позиции, и в этом плане, конечно, он не стал прорывом. Впрочем, от него ничего подобного и не ждали. Ангела Меркель во вступительном слове заявила, что важен тот факт, что, наконец, удалось преодолеть инерцию, в которой оказался кризис в Донбассе. Теперь же стороны намерены детально проработать дальнейшие шаги, однако механизмы их реализации так и остались неясными.

Тем не менее, если встреча через четыре месяца, действительно состоится, можно будет утверждать, что „нормандский формат“ вышел из состояния стагнации — в последний раз лидеры собирались в 2016 году. На этот раз и Зеленский, и Путин подчеркнули, что решения должны приниматься во благо людей, живущих в зоне конфликта. Жертвами войны в Донбассе только по официальным данным уже стали более 13 тыс. человек.