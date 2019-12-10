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Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Зеленский пригласил журналистов из России
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил журналистов из России лично приехать на Украину и посмотреть, что там происходит, так как "важно все ощущать и понимать".
По его словам, многие украинцы вынуждены были покинуть дома в Донбассе и переехать в другую часть страны. Президент добавил, что находится в диалоге с переселенцами, которые представляют этот регион, среди них много его друзей и коллег.
"Вы приедете, я вам лично покажу. Только, чтоб реально", — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском" формате в Париже. Он дал понять, что, по его мнению, российские СМИ, иначе освещают ситуацию на Украине. В качестве примера он привёл телеведущего Владимира Соловьева.
"А я все время говорю, вы приедете, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками… и мне кажется, очень важно все это ощущать и понимать", — сказал президент.
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Теги:
В мире , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев
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