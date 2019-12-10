Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил журналистов из России лично приехать на Украину и посмотреть, что там происходит, так как "важно все ощущать и понимать".

По его словам, многие украинцы вынуждены были покинуть дома в Донбассе и переехать в другую часть страны. Президент добавил, что находится в диалоге с переселенцами, которые представляют этот регион, среди них много его друзей и коллег.

"Вы приедете, я вам лично покажу. Только, чтоб реально", — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском" формате в Париже. Он дал понять, что, по его мнению, российские СМИ, иначе освещают ситуацию на Украине. В качестве примера он привёл телеведущего Владимира Соловьева.

"А я все время говорю, вы приедете, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками… и мне кажется, очень важно все это ощущать и понимать", — сказал президент.