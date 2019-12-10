Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам хотят расширить право на самооборону
Россиянам хотят расширить право на самооборону
Политика
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским
Политика
«Не голубь мира»: Аваков поддержал Зеленского
«Не голубь мира»: Аваков поддержал Зеленского
В мире
"Жестко расходятся позиции": Вышинский об Украине
"Жестко расходятся позиции": Вышинский об Украине
Политика

Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе 

Lenta.ru 42 минуты назад
Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не пришли к согласию по восстановлению контроля над российско-украинской границей. Об этом сообщает «Громадьске».
Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса. Зеленский не согласился с этой последовательностью действий.
Ранее источник «Коммерсанта» сообщил, что сторонам не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения. По информации издания, причиной проблем на переговорах стала позиция Киева. Украинская сторона заявила, что не сможет обеспечить отвод своих военных.
Перед началом переговоров министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры на предстоящем саммите «нормандской четверки» не должны привести к уступкам по ряду направлений. По его словам, «красными линиями» являются вопросы внесения изменений в конституцию, передачи под контроль Киева российско-украинской границы и проведение местных выборов в Донбассе после разоружения ополченцев.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.
Видео дня. Грудь под цензурой: голых женщин заклеили скотчем
Последние новости
«Нормандский саммит» начался с конфуза «Нормандский саммит» начался с конфуза Китай взял пример с США и ударил по Microsoft Китай взял пример с США и ударил по Microsoft Российские тюремщики избили заключенного до смерти Российские тюремщики избили заключенного до смерти
Комментарии 2 
Теги:
В мире , Видео , Политика , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам хотят расширить право на самооборону
Россиянам хотят расширить право на самооборону 10
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским 397
«Жестко расходятся позиции»: Вышинский об Украине
«Жестко расходятся позиции»: Вышинский об Украине 1
«Легко подставит любого»: Собчак высмеяли
«Легко подставит любого»: Собчак высмеяли
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина 40
Видео
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
00:31
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире Войска
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
01:19
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В мире Политика
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
00:06
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
В мире Другое
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
00:45
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
Происшествия
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
01:19
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире Политика
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
02:58
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение