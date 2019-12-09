«Не голубь мира»: Аваков поддержал Зеленского

В команде Зеленского заявили об отсутствии «зрады» на переговорах

«Зрады (в переводе с украинского "предательства") нет», — подчеркнул Аваков.

Министр также добавил, что «все идет очень правильно», подчеркнув, что он «не голубь мира». Глава МВД отказался комментировать опубликованную ранее информацию о срыве разведения войск из-за позиции Киева.

Ранее источник «Коммерсанта» сообщил, что сторонам не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения. По информации издания, причиной проблем на переговорах стала позиция Киева. Украинская сторона заявила, что не сможет обеспечить отвод своих военных.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.