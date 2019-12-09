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В команде Зеленского заявили об отсутствии «зрады» на переговорах 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
«Не голубь мира»: Аваков поддержал Зеленского
Фото: РИА Новости
Глава МВД Украины Арсен Аваков, который находится в составе украинской делегации на нормандском саммите в Париже, заявил, что президент страны Владимир Зеленский жестко держит переговорную позицию. Об этом сообщает «Страна.ua».
«Зрады (в переводе с украинского "предательства") нет», — подчеркнул Аваков.
Министр также добавил, что «все идет очень правильно», подчеркнув, что он «не голубь мира». Глава МВД отказался комментировать опубликованную ранее информацию о срыве разведения войск из-за позиции Киева.
Ранее источник «Коммерсанта» сообщил, что сторонам не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения. По информации издания, причиной проблем на переговорах стала позиция Киева. Украинская сторона заявила, что не сможет обеспечить отвод своих военных.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.
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Теги:
В мире , Политика , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , МВД
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