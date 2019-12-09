ООН опубликовала отчет о нарушении прав человека в Крыму

"Имеющаяся информация дает разумные основания полагать, что с 26 февраля 2014 года на оккупированной территории Крыма были совершены следующие преступления: умышленное убийство, посягательство на личное достоинство, незаконное заключение, принуждение охраняемых лиц к службе в силах враждебной державы, умышленное лишение защищаемых лиц прав на справедливое и регулярное судебное разбирательство", — говорится в документе, опубликованном на сайте суда.

Также в отчете сообщается, что с 20 февраля 2014 года в Донбассе произошло более 1,2 тыс. инцидентов.

В отчете отмечается, что украинская сторона обратилась в Международный суд ООН в 2017 году с иском против России. В начале ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию по иску Украины против РФ, который Киев подал в 2017 году. В Киеве заявили, что российская сторона нарушает международные конвенции о борьбе с финансированием терроризма и об отказе от расовой и этнической дискриминации, поскольку поддерживает пророссийские вооруженные формирования ДНР и ЛНР в Донбассе, а также преследует крымских татар и украинцев в Крыму.

Всего за время "оккупации Крыма" (с 2014 года) Украина направила в Международный уголовный суд 12 меморандумов о грубом нарушении прав человека со стороны России, пишет "Укринформ".

В них, в частности, содержатся сведения об обстрелах объектов гражданской инфраструктуры, убийствах и пытках военнослужащих и гражданских лиц, преступлениях, совершенных против детей.

Напомним, присоединению Крыма к России предшествовал политический кризис на Украине. В конце 2013-го и в начале 2014 года в Киеве начались массовые акции протеста после того, как власти притормозили процесс евроинтеграции. Многомесячный массовый протест вылился в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов . После того как участникам акций удалось захватить ряд административных зданий, а подавить протест не получилось даже с применением огнестрельного оружия, президент Виктор Янукович в конце февраля сбежал за пределы Украины и нашел убежище в России.

Уже в марте 2014 года при участии российских военных была осуществлена смена власти в украинском Крыму, а затем проведен референдум по вопросу присоединения к России.

"Благодаря высоким морально-волевым качествам, хорошей подготовке и выдержке офицеров и солдат удалось в мирной и спокойной обстановке провести референдум. Население Крыма, оценив корректность и высокую профессиональную подготовку личного состава Вооруженных сил, с благодарностью назвало российских военнослужащих "вежливыми людьми", — говорилось в докладе Минобороны РФ, который в конце 2014 года заслушал Владимир Путин.

В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала российскую принадлежность Крыма. Позицию России поддержали лишь Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

В связи с территориальным спором вокруг Крыма Украина, США, Евросоюз и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым общественных деятелей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран. Страх перед новыми санкциями оказался настолько велик, что в Крыму и спустя 5 лет после его отторжения от Украины отказываются работать даже гиганты российского бизнеса, тесно связанные с государством (например, Сбербанк ). Однако Москва считает, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.