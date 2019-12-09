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Зеленский написал себе русскоязычную шпаргалку для переговоров с Путиным 

Lenta.ru 24 минуты назад
Зеленский написал шпаргалку для переговоров с Путиным
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский принес с собой на переговоры в нормандском формате рукописный текст на русском языке. Фотографию опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Telegram
На фотографии видно, что в папке с документами, которую Зеленский принес с собой есть лист бумаги с рукописным текстом на русском языке. Отдельные слова на этом листе разобрать не получается из-за качества фото. Украинское издание «Страна.ua» в своей трансляции назвало его «шпаргалкой для переговоров».
Ранее сообщалось, что встреча в «нормандском формате» в Елисейском дворце началась с протокольного конфуза. Перед началом саммита Зеленский хотел сесть в кресло российского коллеги Владимира Путина. Увидев, что кресло зарезервировано, он направился на свое место. После этого он, также в нарушение протокола, захотел пообщаться с журналистами. Путин пресек это, показав Зеленскому пальцами идущего человечка — «сейчас все выйдут, тогда приступим к переговорам».
Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 17.20 (19.20 по московскому времени) и продолжались более двух часов. Сразу по завершении четырехсторонней встречи начались первые переговоры Путина и Зеленского.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.
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Теги:
В мире , Владимир Зеленский , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин
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