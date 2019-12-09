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Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать? 

Рамблер + ещё 5 19 минут назад
Турция не откажется от российских систем ПВО С-400 ради американских Patriot. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.
Отказ Турции от С-400: Эрдоган сделал заявление
«Мы не можем отказаться от С-400, чтобы купить Patriot. Эта страница закрыта», — цитирует Эрдогана РИА «Новости».
При этом турецкий лидер отметил, что при подходящих условиях Анкара готова купить и американские комплексы.
«Потому что мы хотим разнообразить свои системы ПВО», — объяснил он.
По словам Эрдогана, на саммите НАТО в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон выразил удивление в связи с покупкой Турцией российских С-400.
«Я ответил: мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?», — сказал президент Турции.
Как ранее сообщал «Рамблер», поставки российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Видео , Войска , Реджеп Эрдоган , Эммануэль Макрон , НАТО , РИА Новости , Турция
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