Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?

Турция не откажется от российских систем ПВО С-400 ради американских Patriot. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

«Мы не можем отказаться от С-400, чтобы купить Patriot. Эта страница закрыта», — цитирует Эрдогана РИА «Новости».

При этом турецкий лидер отметил, что при подходящих условиях Анкара готова купить и американские комплексы.

«Потому что мы хотим разнообразить свои системы ПВО», — объяснил он.

По словам Эрдогана, на саммите НАТО в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон выразил удивление в связи с покупкой Турцией российских С-400.

«Я ответил: мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?», — сказал президент Турции.

Как ранее сообщал «Рамблер», поставки российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).