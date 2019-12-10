Time опубликовал шорт-лист премии «Человек года»

Всего в список вошли 10 человек.
Среди политиков — это спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, президент Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
В список также попали основатель Facebook Марк Цукерберг, американская футболистка Меган Рапино, тайный осведомитель ЦРУ, запустивший процедуру импичмента Трампа, личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани, шведская эко-активистка Грета Тунберг и участники акций протеста в Гонконге. «Человек года» по версии Time будет назван 11 декабря.
В 2018-м премия стала коллективной, лауреатами были объявлены журналисты, которые «пошли на большой риск ради большой правды». В рейтинг попали убитый саудовской журналист Джамаль Хашукджи, журналист Reuters в Мьянме, филиппинка Мария Ресса и американское издание Capital Gazette.