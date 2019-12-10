Журнал Time опубликовал шорт-лист премии «Человек года»

Всего в список вошли 10 человек.

В 2018-м премия стала коллективной, лауреатами были объявлены журналисты, которые «пошли на большой риск ради большой правды». В рейтинг попали убитый саудовской журналист Джамаль Хашукджи, журналист Reuters в Мьянме, филиппинка Мария Ресса и американское издание Capital Gazette.