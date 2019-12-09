«Нормандский саммит» завершился

Встреча лидеров «нормандской четверки» по урегулированию в Донбассе завершилась в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 17.20 (19.20 мск) и продолжались более двух часов.