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«Нормандский саммит» завершился 

Lenta.ru 1 час назад
«Нормандский саммит» завершился
Фото: РИА Новости
Встреча лидеров «нормандской четверки» по урегулированию в Донбассе завершилась в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.
Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 17.20 (19.20 мск) и продолжались более двух часов.
Сразу по завершении четырехсторонней встречи начались первые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По протоколу на беседу выделено 45 минут, однако, в случае необходимости, она может быть продлена на более долгий срок.
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Теги:
В мире , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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