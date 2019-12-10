На стороне Украины: ООН выдвинула РФ требование по Крыму

ООН требует от России вывести войска из Крыма

В документе отмечается, что присутствие российской армии в Крыму якобы противоречит независимости и территориальной целостности Украины Киев заявляет об оккупации территории, пишет ТАСС.

Резолюцию в ООН поддержали 63 страны. Как отмечает телеканал 360, это на три государства меньше, чем во время голосования в прошлом году. Против принятия документа голосовали союзники РФ: Белоруссия, Армения и Киргизия. Отказались поддержать резолюцию Куба, Китай, КНДР, Иран, Камбоджа, Зимбабве, Бурунди и Судан, Никарагуа, Венесуэла, Сербия, Сирия, Филиппины, Лаос и Мьянма.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в свою очередь заявил, что тема принадлежности Крыма исчерпана. «Западным дипломатам с каждым разом всё сложнее придумывать новые резолюции по Крыму», — заявил депутат RT. Он отметил, что ООН очень хотелось приписать в повестку «нормандской четверки» немного «крымской темы».

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после того, на референдуме большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.