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ООН требует от России вывести войска из Крыма 

Ura.Ru + ещё 11 28 минут назад
На стороне Украины: ООН выдвинула РФ требование по Крыму
Фото: Валентина Свистунова © URA.RU
Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма, а также части акватории Черного и Азовского морей. Главный посыл документа — призыв к России «вывести войска из Крыма».
В документе отмечается, что присутствие российской армии в Крыму якобы противоречит независимости и территориальной целостности Украины. Киев заявляет об оккупации территории, пишет ТАСС.
Резолюцию в ООН поддержали 63 страны. Как отмечает телеканал 360, это на три государства меньше, чем во время голосования в прошлом году. Против принятия документа голосовали союзники РФ: Белоруссия, Армения и Киргизия. Отказались поддержать резолюцию Куба, Китай, КНДР, Иран, Камбоджа, Зимбабве, Бурунди и Судан, Никарагуа, Венесуэла, Сербия, Сирия, Филиппины, Лаос и Мьянма.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в свою очередь заявил, что тема принадлежности Крыма исчерпана. «Западным дипломатам с каждым разом всё сложнее придумывать новые резолюции по Крыму», — заявил депутат RT. Он отметил, что ООН очень хотелось приписать в повестку «нормандской четверки» немного «крымской темы».
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после того, на референдуме большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Теги:
В мире , Армия , Дмитрий Белик , Генассамблея ООН , ООН , Госдума , ИТАР-ТАСС , Телеканал "360° Подмосковье" , Республика Крым
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