Трамп обвинил ФБР в попытке переворота

«Это было свержение правительства, попыткой свержения, и в этом принимало участие множество людей. Их поймали и поймали с поличным», — передает РИА «Новости» слова Трампа.

Он заявил, что ждет результатов расследования на ту же тему от спецпрокурора Джона Дарэма.

«Шокирующий доклад генерального инспектора министерства юстиции показывает, что ФБР вышло из-под контроля при президенте Обаме и бывшем директоре (ФБР) Джеймсе Коми», — говорится в распространенном заявлении Гришэм.

По ее словам, основанием для прослушки некоторых представителей кампании Трампа ФБР стало «фальшивое досье Стила», которое, в свою очередь, было «проплачено Хиллари Клинтон ».

Кроме того, в Белом доме заявляют, что «один юрист ФБР изменил электронное письмо, пытаясь продлить прослушивание телефонных разговоров (членов штаба Трампа)».

«Американский народ должен быть возмущен и напуган этим злоупотреблением властью. Это не должно и впредь случаться с другим кандидатом в президенты или же любым американцем», — отметила Гришэм.

Генпрокурор США Уильям Барр заявил тем временем, что имевшиеся у ФБР данные были недостаточны для того, чтобы начинать расследование в отношении предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

«Доклад генерального инспектора свидетельствует, что ФБР начало беспардонное расследование в отношении предвыборного штаба на основе ничтожных подозрений, которые, с моей точки зрения, были недостаточны, чтобы оправдать предпринятые шаги», — говорится в обнародованном заявлении Барра.

По его словам, выводы ясно говорят о нарушении процедур и злоупотреблением законом, дающим право на слежку.

«Что касается сотрудников минюста, упомянутых в докладе, министерство будет следовать всем процессам и процедурам, включая действия дисциплинарного характера», — заявил генпрокурор.

Выводы генерального инспектора, в частности, говорят о нарушении стандартов при получении разрешения на слежку за советником штаба Трампа Картером Пейджем, решающим поводом для чего стало так называемое «досье» британского частного расследователя Кристофера Стила

При этом инспектор считает, что компромат на Трампа сам по себе не был поводом начать расследование.

Кроме того, в докладе генерального инспектора министерства Майкла Хоровица говорится, что минюст США не нашел политической предвзятости, но обнаружил «серьезные ошибки» в том, как ФБР вело расследование против отдельных сотрудников предвыборного штаба Трампа.

«Мы не нашли в документах и показаниях свидетельств тому, чтобы политическая предвзятость и неподобающая мотивация повлияли на решения о начале четырех отдельных расследований (против членов штаба Трампа)», — говорится в докладе.

Генинспектор не нашел также свидетельств того, чтобы ФБР внедряло своих агентов в штаб Трампа, как заявлял президент. Однако оно использовало «конфиденциальные источники», чтобы получить информацию от сотрудников штаба Картера Пейджа и Джорджа Пападопулоса , говорится в докладе.

ФБР также предлагало автору скандального «досье» на Трампа, экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу работать в качестве «конфиденциального источника», хотя тот отрицает факт такой работы, говорится в документе. При этом генинспектор считает, что компромат на Трампа сам по себе не был поводом начать расследование.

«Мы глубоко обеспокоены, что такое количество простейших и фундаментальных ошибок было допущено тремя отдельными, специально отобранными командами следователей в одном из самых чувствительных расследований ФБР», — указывается в докладе.

По мнению авторов доклада, ФБР нарушило собственные стандарты при принятии решения о слежке за советником Трампа Пейджем во время выборной кампании 2016 года.

«Наша проверка выявила серьезные поводы для беспокойства в связи с тем, как определенные части расследования были проведены и как этим руководили, особенно что касается неспособности ФБР придерживаться собственных стандартов точности и полноты информации при подаче заявки на… право следить за Картером Пейджем», — сказано в документе.

Напомним, в понедельник министерство юстиции США обнародовало доклад, в котором раскрываются обстоятельства начала слежки американских спецслужб за избирательным штабом нынешнего американского президента Дональда Трампа в 2016 году.