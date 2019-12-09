Грета Тунберг может стать «Человеком года» по версии Time

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг (16 лет) вошла в шорт-лист претендентов на звание «Человека года» по версии журнала Time. Об этом сообщил телеканал NBC.

В 2018 году Тунберг вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту, требуя от властей усилить меры по борьбе с изменением климата. Затем эта инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture.

В сентябре экоактивистка выступила на Генассамблее ООН . В ходе выступления Тунберг заявила, что мировые лидеры «украли у нее мечты и детство». По ее словам, они делают недостаточно для борьбы с климатическими изменениями.

В шорт-лист также попали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая инициировала процесс импичмента американского лидера Дональда Трампа . Сам он тоже вошел в перечень.

Time также включил в шорт-лист неизвестного информатора, который написал жалобу на разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским . Жалоба в итоге привела к тому, что Пелоси инициировала импичмент Трампа.