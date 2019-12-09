Грета Тунберг может стать «Человеком года»

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг (16 лет) вошла в шорт-лист претендентов на звание «Человека года» по версии журнала Time. Об этом сообщил телеканал NBC.
В 2018 году Тунберг вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту, требуя от властей усилить меры по борьбе с изменением климата. Затем эта инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture.
В сентябре экоактивистка выступила на Генассамблее ООН. В ходе выступления Тунберг заявила, что мировые лидеры «украли у нее мечты и детство». По ее словам, они делают недостаточно для борьбы с климатическими изменениями.
В шорт-лист также попали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая инициировала процесс импичмента американского лидера Дональда Трампа. Сам он тоже вошел в перечень.
«Человеком года» по версии Time также может стать основатель Facebook Марк Цукерберг, американская футболистка Меган Рапино, лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.
Time также включил в шорт-лист неизвестного информатора, который написал жалобу на разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Жалоба в итоге привела к тому, что Пелоси инициировала импичмент Трампа.
В шорт-лист также попали протестующие в Гонконге. В 2018 году «Человеком года» по версии Time стал убитый в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналист Джамаль Хашшоги, а также ряд других сотрудников СМИ и газета Capital Gazette под общим именем «Стражи» (Guardians).