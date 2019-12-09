Экс-кандидат в президенты Абхазии заключён под стражу 

В пресс-службе МВД Абхазии сообщили, что экс-кандидата в президенты республики Артура Анкваба подозревают в похищении бизнесмена Армена Григоряна.
Политика арестовали на два месяца, передаёт РИА Новости сотрудник ведомства.
Бизнесмен был похищен 24 ноября в районе кладбища «Лечкоп». Силовикам удалось его освободить 1 декабря. Сотрудники МВД уже задержали несколько человек, которых подозревают в причастности к этому делу.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Абхазии Рауль Хаджимба освободил от занимаемой должности главу МВД республики Гарри Аршба.