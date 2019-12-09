В Турции назвали плюсы признания Крыма российским

Признание Крыма частью России станет плюсом для Турции , поскольку это поможет ее экономике. Такое мнение глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз высказал в беседе с журналистом Хаялом Муаззином.

Он отметил, что полуостров не признают российским, в том числе, США , страны Европы и Украина , и их реакция и обеспокоенность Анкаре понятны. «Но реакцию наших людей я не понимаю. Крымский народ сделал правильное решение, провел референдум и сделал свой выбор. Народ этого захотел», — сказал Дженгиз.

Глава ассоциации считает, что полуостров и черноморский регион могут превратиться в такой же экономический центр как Гамбург в Европе или Чикаго в Америке, а строительство Крымского моста поспособствует притоку товаров из Азии в Европу. «Участие в этом проекте, по нашим расчетам, даст 30 процентов роста турецкой экономики. (…) Здесь не стоит вопрос о том, принадлежит Крым России или нет, здесь речь идет о силах экономического характера», — указал он.

По словам Дженгиза, из-за сложившейся сейчас ситуации Турция не может оказывать поддержку тюркоязычным жителям полуострова, которых там 350 тысяч человек. «Я не вижу вреда признания Крыма как части России, это бы улучшило наши отношения», — отметил он.

Дженгиз также рассказал, кто стоит за попытками испортить отношения Анкары и Москвы.

Ранее лидер турецкого движения «Россия — Крым — Турция», бизнесмен Яздан Кайя сообщал, что между Турцией и Крымом существует историческая связь, поэтому сторонам необходимо сотрудничать.

Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, который прошел в 2014 году. Украина и подавляющее большинство других стран не признали его итоги и считают полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.