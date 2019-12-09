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Началась встреча лидеров «нормандской четверки» 

Lenta.ru 24 минуты назад
В Париже началась встреча лидеров «нормандской четверки», посвященная урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс». Видео из Елисейского дворца опубликовал в своем Telegram-канале «Пул N3» корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
На встрече присутствуют президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. На переговоры отводится порядка трех часов.
Встреча проходит на фоне общенациональной забастовки и массовых акций протеста. В то же время, на данный момент вокруг Елисейского дворца все спокойно. Полиция оцепила улицы вокруг резиденции французского лидера.
«Нормандская четверка» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Теги:
В мире , Видео , Другое , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Эмманюэль Макрон , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин , Комсомольская правда
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