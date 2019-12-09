Дети из Донбасса получат тонну тульских пряников

Детям Луганской и Донецкой народных республик по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина отправили три тысячи пряников в специальной новогодней упаковке. Об этом пишет Infox.ru.

«Это не первая подобная акция. Несколько лет подряд под Новый год туляки отправляют гостинцы в Донбасс», — напомнили в пресс-службе правительства Тульской области.

Отмечается, что угощения уже поступили в Донской спасательный центр МЧС России в Ростове-на-Дону. Далее в составе гуманитарной колонны они отправятся в Донбасс.