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Дети из Донбасса получат тонну тульских пряников 

Парламентская газета 1 час назад
Дети из Донбасса получат тонну тульских пряников
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Детям Луганской и Донецкой народных республик по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина отправили три тысячи пряников в специальной новогодней упаковке. Об этом пишет Infox.ru.
«Это не первая подобная акция. Несколько лет подряд под Новый год туляки отправляют гостинцы в Донбасс», — напомнили в пресс-службе правительства Тульской области.
Отмечается, что угощения уже поступили в Донской спасательный центр МЧС России в Ростове-на-Дону. Далее в составе гуманитарной колонны они отправятся в Донбасс.
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Теги:
В мире , Алексей Дюмин , Тульская Область
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