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Зеленский не стал отвечать на вопрос журналистов, приедет ли он в Москву на День Победы 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Зеленский проигнорировал вопрос о Дне Победы
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос журналистов, будет ли он участвовать в торжествах в Москве в День Победы 9 мая.
Автомобиль Зеленского остановился около ворот Елисейского дворца, и украинский лидер пошел навстречу ожидавшему его президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В этот момент журналисты начали громко выкрикивать адресованные Зеленскому вопросы, в частности, приедет ли он в Москву на День Победы. Однако Зеленский не отреагировал и, обменявшись приветствиями с Макроном, прошел во дворец.
В августе помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что российские власти направят Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы.
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Теги:
В мире , Политика , Украина , Юрий Ушаков , Владимир Зеленский , Москва
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