Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев

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Зеленский перед входом в Елисейский дворец показал Макрону жест из двух пальцев 

Украина.ру 55 минут назад
Сначала Зеленский шел навстречу президенту Эммануэлю Макрону быстрым шагом. Примерно в середине пути Зеленский улыбнулся, подошел к французскому лидеру и пожал ему руку. После приветствия президент Украины показал всем присутствующим на площади жест «победа».
Стоит отметить, что один из журналистов несколько раз громко задал вопрос Зеленскому о том, чего он ожидает от встречи и каким образом готов закончить войну.
Однако глава украинского государства проигнорировал вопросы и ничего не ответил. После позирования с Макроном на камеру, Зеленский проследовал во дворец.
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Теги:
В мире , Видео , Политика , Украина , Эммануэль Макрон
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