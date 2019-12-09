Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев

Зеленский перед входом в Елисейский дворец показал Макрону жест из двух пальцев

Сначала Зеленский шел навстречу президенту Эммануэлю Макрону быстрым шагом. Примерно в середине пути Зеленский улыбнулся, подошел к французскому лидеру и пожал ему руку. После приветствия президент Украины показал всем присутствующим на площади жест «победа».

Стоит отметить, что один из журналистов несколько раз громко задал вопрос Зеленскому о том, чего он ожидает от встречи и каким образом готов закончить войну.

Однако глава украинского государства проигнорировал вопросы и ничего не ответил. После позирования с Макроном на камеру, Зеленский проследовал во дворец.