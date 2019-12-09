Против главы офиса Зеленского возбудили уголовное дело

Полицией начато расследование по статье 356 Уголовного кодекса Украины («Самоуправство»). Заявление было подано Кличко в начале ноября и касается возможного самоуправства главы президентского офиса при увольнении председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Сам Богдан пока не отреагировал на открытие уголовного производства.

Ранее Кличко подал иски против премьер-министра Украины Алексея Гончарука и Богдана из-за решения об отстранении его с поста председателя КГГА. Заявление против Богдана было связано с вероятным превышением последним должностных полномочий.

Кличко настаивает, что глава президентского офиса грубо нарушил Конституцию Украины, когда подал письмо в правительство, ставшее основанием рассмотрения представления об увольнении. Мэр подчеркивает, что такие вопросы находятся исключительно в компетенции президента и правительства.