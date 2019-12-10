Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»

Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам экс-президента, саммит показал, что России доверять нельзя.

«Что короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора. Такое впечатление, что [российского лидера Владимира] Путина интересовал только газ», — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что отказ от досудебных исков Украины к «Газпрому» является большой опасностью для страны. По его мнению, противодействие угрозе возвращения страны на «российский газовый крючок» выйдет на передний план политической жизни Украины в ближайшие недели.

При этом Порошенко считает, что «красные линии», которые обозначило украинское общество для президента Украины Владимира Зеленского стали для страны «оберегом» на «нормандском саммите». Также он поблагодарил украинцев, вышедших накануне переговоров в Париже на акции протеста.

Ранее 10 декабря стало известно, что против Порошенко Государственным бюро расследований Украины было открыто уголовное дело по факту возможного совершения им государственной измены при подписании минских соглашений.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца в Берлине.