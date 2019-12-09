В США солдат открыл огонь из-за шутки про усы из порно

Устроившего стрельбу на базе ВМС США солдата оскорбила шутка про усы из порно

Лейтенанта ВВС Саудовской Аравии Мухаммеда аш-Шамрани (Mohammed Saeed al-Shamrani), который устроил стрельбу на авиабазе Военно-морских сил США в штате Флорида, оскорбила шутка о его усах. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, в начале года курсант подал жалобу на своего преподавателя за то, что тот публично назвал его pornstache. Эту кличку молодому человеку придумали сокурсники из-за густых усов, которые похожи на те, которые носят порноактеры. Отмечается, что инцидент произошел во время занятий по метеорологии. В конце урока инструктор спросил студентов, есть ли у них какие-либо вопросы, и обратился к аш-Шамрани, используя его прозвище.

«Я был взбешен тем, что он сказал это перед классом», — написал студент в тексте жалобы.

По его словам, после этого преподаватель смеялся и продолжал называть его pornstache.

«После того, как я не ответил, он просто отпустил тему», — отмечал аш-Шамрани.

В настоящий момент следствие считает, что этот инцидент не связан со стрельбой на авиабазе.

В результате стрельбы в Пенсаколе, Флорида, 6 декабря погибли три человека — 23-летний выпускник Военно-морской академии США Джошуа Уотсон, 19-летний курсант Мухаммед Хайтхэм и моряк-курсант Кэмерон Уолтерс, которому был 21 год. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что король Саудовской Аравии окажет им помощь.

По информации The Daily Mail, убивший трех человек аш-Шамрани приобрел оружие на законных основаниях. Как отмечается, саудовский военнослужащий отправился в оружейный магазин в Пенсаколе и выбрал пистолет Glock 45 калибра 9 миллиметров. При покупке он предоставил владельцу охотничью лицензию, без которой нерезидентам США запрещается продажа огнестрельного оружия. Когда он купил пистолет, неизвестно.