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Северная Корея приготовила США неприятный подарок на Рождество 

Российская Газета 47 минут назад
Тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США. Об этом заявил Ким Сон, представляющий интересы Северной Кореи в ООН.
"Нам не нужны долгие переговоры с США, а денуклеаризация уже снята с повестки", — сказал дипломат.
Его слова цитирует агентство Reuters.
Ранее сомнения в эффективности ведущихся с США переговоров выразил глава МИД КНДР Ли Ён Хо. Он предположил, что Вашингтон использует встречи с Ким Чен Ыном для достижения внутренних политических целей.
"Диалог, навязываемый США — это глупый трюк в преддверии американских выборов", — подчеркнул министр.
Добавим, что Пхеньян намерен сделать Белому дому "подарок на Рождество". Об этом сообщает CNN. Скорее всего, Северная Корея возобновит ракетные испытания, предполагают эксперты.
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