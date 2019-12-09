Северная Корея приготовила США неприятный подарок на Рождество

ООН. Тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США . Об этом заявил Ким Сон, представляющий интересы Северной Кореи

"Нам не нужны долгие переговоры с США, а денуклеаризация уже снята с повестки", — сказал дипломат.

Его слова цитирует агентство Reuters.

Ранее сомнения в эффективности ведущихся с США переговоров выразил глава МИД КНДР Ли Ён Хо. Он предположил, что Вашингтон использует встречи с Ким Чен Ыном для достижения внутренних политических целей.

"Диалог, навязываемый США — это глупый трюк в преддверии американских выборов", — подчеркнул министр.

Добавим, что Пхеньян намерен сделать Белому дому "подарок на Рождество". Об этом сообщает CNN. Скорее всего, Северная Корея возобновит ракетные испытания, предполагают эксперты.