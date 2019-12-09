Эрдоган назвал тему переговоров с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе возможных телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара.
"Возможно, на этой неделе мы пообщаемся с Путиным. Нужно, чтобы новая Сирия не возникла. Верю, что по отношению к Хафтару он пересмотрит отношение, потому что у того нет легальности. Восьмого января Путин приедет в Стамбул, мы откроем газопровод "Турецкий поток". А ближайший телефонный разговор будет касаться только Ливии и Хафтара", — заявил Эрдоган в интервью телеканалу TRT.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие.
На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.