Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Киеве призвали начать полноценную войну с Россией
В Киеве призвали начать полноценную войну с Россией
В мире
Что Ванга предсказала России в 2020 году
Что Ванга предсказала России в 2020 году
В мире
"Хотел сделать подарок": подробности ДТП с сыном Валерии
"Хотел сделать подарок": подробности ДТП с сыном Валерии
Шоу-бизнес
Российской дипмиссии в Минске передали петицию
Российской дипмиссии в Минске передали петицию
В мире

Рэпер Juice WRLD умер в аэропорту 

Рамблер 1 час назад
Рэпер Juice WRLD умер в аэропорту
Фото: Instagram
В США умер талантливый молодой рэпер и певец Juice Wrld. Ему был всего 21 год. Он умер после сердечного приступа в чикагском аэропорту Мидуэй, сообщает издание TMZ.
Рэпер прилетел в Чикаго из Калифорнии. Самолет приземлился рано утром в воскресенье. Свидетели рассказали, что приступ начался при подходе к аэропорту. У музыканта горлом пошла кровь, на место вызвали парамедиков. Рэпер был еще в сознании, когда его доставили в больницу. Однако врачи не смогли спасти юношу. Причина смерти пока не ясна, предстоит вскрытие тела.
Рэпер работал в нарколаборатории и потерял часть головы
Настоящее имя молодого музыканта — Джарад Энтони Хиггинс. Его карьера под псевдонимом Juice Wrld только начиналась. Он поднялся на вершину американских хит-парадов в 2018 году. Его первый хит назывался «Lucid Dreams» (Осознанные сны). Песня All Girls Are the Same (Все девушки одинаковы) также стала популярной. Рэпера признали «лучшим новым исполнителем» по версии Billboard Music Awards.
Ранее «Рамблер» сообщал, что известный омский рэпер скончался в Санкт-Петербурге. :
Видео дня. Мэр Липецка объяснила почему ругалась матом на рабочих в парке
Комментарии 10 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
В мире , Энтони Хиггинс , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве призвали начать полноценную войну с Россией
В Киеве призвали начать полноценную войну с Россией 191
Что Ванга предсказала России в 2020 году
Что Ванга предсказала России в 2020 году 80
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии 86
Российской дипмиссии в Минске передали петицию
Российской дипмиссии в Минске передали петицию 407
Порошенко забросали яйцами на Майдане
Порошенко забросали яйцами на Майдане 3
Видео
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
00:31
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
Украина В мире
Сенцова «обидели» в Берлине
03:19
Сенцова «обидели» в Берлине
В мире
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
00:42
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
Шоу-бизнес
Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
01:20
Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
Политика Другое
Что Ванга предсказала России в 2020 году
05:23
Что Ванга предсказала России в 2020 году
В мире
Дебошира примотали к дереву в московском парке
00:08
Дебошира примотали к дереву в московском парке
Происшествия
К посольству России в Минске вывели спецназ
01:14
К посольству России в Минске вывели спецназ
В мире
Белорусы продолжили протест против интеграции с Россией
01:14
Белорусы продолжили протест против интеграции с Россией
СНГ В мире
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
01:20
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение