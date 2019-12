Рэпер Juice WRLD умер в аэропорту 

Рэпер прилетел в Чикаго из Калифорнии. Самолет приземлился рано утром в воскресенье. Свидетели рассказали, что приступ начался при подходе к аэропорту. У музыканта горлом пошла кровь, на место вызвали парамедиков. Рэпер был еще в сознании, когда его доставили в больницу. Однако врачи не смогли спасти юношу. Причина смерти пока не ясна, предстоит вскрытие тела.

Настоящее имя молодого музыканта — Джарад Энтони Хиггинс . Его карьера под псевдонимом Juice Wrld только начиналась. Он поднялся на вершину американских хит-парадов в 2018 году. Его первый хит назывался «Lucid Dreams» (Осознанные сны). Песня All Girls Are the Same (Все девушки одинаковы) также стала популярной. Рэпера признали «лучшим новым исполнителем» по версии Billboard Music Awards.