К офису Зеленского в Киеве пришли сотни протестующих

Киеве под окнами офиса президента Украины Владимира Зеленского продолжаются акции протеста, сейчас в них участвуют около 800 человек. Об этом сообщила пресс-служба киевской полиции.

«Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Протестующие в Киеве требует от Зеленского не допустить «капитуляции». Последний раз лидеры «нормандской четверки» проводили саммит в октябре 2016 года в Берлине.

Встреча длилась около 5 часов. По ее итогам лидеры России, Украины, Германии и Франции договорились создать дорожную карту по реализации Минских соглашений. В ходе встречи была подтверждена предложенная в октябре 2015 года так называемая «формула Штайнмайера», названная по фамилии ее автора президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера — она предполагает предоставление особого статуса Донбассу и проведение новых выборов, которые будут проходить под контролем ОБСЕ и решат дальнейшую судьбу региона.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, появились самопровозглашенные Донецкая народная республика и Луганская народная республика, против которых Киев начал боевые действия.