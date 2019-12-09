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К офису Зеленского в Киеве пришли сотни протестующих 

Rambler News Service + ещё 9 43 минуты назад
К офису Зеленского в Киеве пришли сотни протестующих
Фото: РИА Новости
В Киеве под окнами офиса президента Украины Владимира Зеленского продолжаются акции протеста, сейчас в них участвуют около 800 человек. Об этом сообщила пресс-служба киевской полиции.
«Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Сейчас Зеленский находится в Париже, где ранее прошла встреча лидеров стран «нормандской четверки», в которой, помимо украинского президента, участвовали президенты России, Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. Затем началась первая личная встреча Путина и Зеленского.
Протестующие в Киеве требует от Зеленского не допустить «капитуляции». Последний раз лидеры «нормандской четверки» проводили саммит в октябре 2016 года в Берлине.
Встреча длилась около 5 часов. По ее итогам лидеры России, Украины, Германии и Франции договорились создать дорожную карту по реализации Минских соглашений. В ходе встречи была подтверждена предложенная в октябре 2015 года так называемая «формула Штайнмайера», названная по фамилии ее автора президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера — она предполагает предоставление особого статуса Донбассу и проведение новых выборов, которые будут проходить под контролем ОБСЕ и решат дальнейшую судьбу региона.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, появились самопровозглашенные Донецкая народная республика и Луганская народная республика, против которых Киев начал боевые действия.
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Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Путин и Зеленский , Франк-Вальтер Штайнмайер , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ОБСЕ , Киев
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