В Италии зажгли самую большую новогоднюю елку в мире

В итальянской коммуне Губбио (регион Умбрия в центральной Италии ) состоялась ежегодная церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире, сообщает РИА «Новости».

«Дерево» высотой 750 метров и шириной 450 метров представляет собой световую инсталляцию на южном склоне горы Инджино. Она состоит из более чем 700 неоновых огней, соединенных между собой электрическим кабелем длиной около 20 метров. Верхушку елки украшает рождественская звезда. Каждые пять минут она меняет свой цвет.

Неоновую елку зажигают над Губбио 38-й год подряд. В 1991 году она попала в Книгу рекордов Гиннесса. В 2014 году елку лично зажег папа римский Франциск

В этом году каждый желающий сможет «усыновить» огонек на этом рождественском дереве и посвятить его близкому человеку. Все вырученные средства будут переведены в пользу гуманитарного фонда Save The Children. «Елочка» будет гореть до января.