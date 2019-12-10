Зеленский признался в полной беспомощности по Донбассу

Зеленский о перемирии в Донбассе: не знаю, как контролировать эту ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не представляет, как контролировать перемирие на Донбассе. Свое заявление он сделал на итоговой пресс-конференции, которая состоялась после саммита "нормандской четверки".

Зеленский отметил, что ранее — в течение пяти с половиной — шести лет — все договоренности срывались, передает телеканал "Россия 24". "И мы проговорили, что мы все будем действительно к этому относиться серьезно", — заверил он, подводя итоги саммита. Он также сказал, что надеется, что до конца года на Донбассе будет достигнут режим тишины в полном объеме. Это возможно при поддержке всех участников саммита.