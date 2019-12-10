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Зеленский о перемирии в Донбассе: не знаю, как контролировать эту ситуацию 

Вести.Ru + ещё 156 53 минуты назад
Зеленский признался в полной беспомощности по Донбассу
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не представляет, как контролировать перемирие на Донбассе. Свое заявление он сделал на итоговой пресс-конференции, которая состоялась после саммита "нормандской четверки".
Зеленский отметил, что ранее — в течение пяти с половиной — шести лет — все договоренности срывались, передает телеканал "Россия 24". "И мы проговорили, что мы все будем действительно к этому относиться серьезно", — заверил он, подводя итоги саммита. Он также сказал, что надеется, что до конца года на Донбассе будет достигнут режим тишины в полном объеме. Это возможно при поддержке всех участников саммита.
Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский проводят совместную пресс-конференцию по итогам первого за три года саммита "нормандской четверки". Прямую трансляцию из Парижа можно посмотреть на сайте Вести.Ru.
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Теги:
В мире , Выборы на Украине , Прямая линия с Владимиром Путиным , Лишение родительских прав , Ситуация в мире , Путин и Зеленский , Саммит , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон
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