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Папа Римский Франциск молится за успех встречи в «нормандском формате» 

ТАСС + ещё 5 3 часа назад
Папа Римский молится за нормандский саммит
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск выразил надежду на то, что встреча в нормандском формате увенчается успехом, и призвал молиться за это. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.
"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и канцлера ФРГ, что называется нормандским форматом, на которой будет вестись поиск выхода из болезненного конфликта на востоке Украины. Я молюсь за ее успех и всех призываю к тому же в надежде, что политический диалог внесет вклад в построение мира и справедливости для народа этих территорий", — сказал понтифик.
Франциск не в первый раз публично высказывается на тему украинского кризиса. Он также объявлял сбор пожертвований в пользу пострадавшего населения Донбасса.
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Теги:
В мире , ФРАНЦИСК , Католическая церковь
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