Папа Римский молится за нормандский саммит

Папа Римский Франциск молится за успех встречи в «нормандском формате»

Папа Римский Франциск выразил надежду на то, что встреча в нормандском формате увенчается успехом, и призвал молиться за это. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и канцлера ФРГ, что называется нормандским форматом, на которой будет вестись поиск выхода из болезненного конфликта на востоке Украины. Я молюсь за ее успех и всех призываю к тому же в надежде, что политический диалог внесет вклад в построение мира и справедливости для народа этих территорий", — сказал понтифик.

Франциск не в первый раз публично высказывается на тему украинского кризиса. Он также объявлял сбор пожертвований в пользу пострадавшего населения Донбасса.