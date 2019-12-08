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Глава Литвы призвал давить на Россию из-за Минских договорённостей 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Глава Литвы призвал давить на Россию
Фото: РИА Новости
Литва надеется на реальные результаты в урегулировании на востоке Украины по итогам встречи в Париже «нормандской четвёрки», рассказал глава республики Гитанас Науседа. Он добавил, что Вильнюс выступает за территориальную целостность и суверенитет Незалежной.
По его словам, необходимо сохранить давление на РФ со стороны мировой общественности для соблюдения и выполнения Минских договорённостей, передаёт Балтийская служба новостей.
Приветствуем лидерство и амбиции Украины в стремлении к мирному разрешению конфликта и надеемся, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина. — NEWS.ru) приблизит завершение войны в Донбассе, — считает Науседа.
«Нормандский формат» существует с июня 2014 года и предусматривает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе между Россией, Украиной, Францией и Германией. Очередная встреча лидеров этих государств должна состояться 10 декабря в Париже.
Как передавал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский провёл в Киеве совещание за закрытыми дверями с членами Совета национальной безопасности и обороны в преддверии саммита «четвёрки».
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Комментарии 3 
Теги:
В мире , Прибалтика , Владимир Зеленский , Вильнюс , Литва
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