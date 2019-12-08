Глава Литвы призвал давить на Россию из-за Минских договорённостей

Литва надеется на реальные результаты в урегулировании на востоке Украины по итогам встречи в Париже «нормандской четвёрки», рассказал глава республики Гитанас Науседа. Он добавил, что Вильнюс выступает за территориальную целостность и суверенитет Незалежной.

По его словам, необходимо сохранить давление на РФ со стороны мировой общественности для соблюдения и выполнения Минских договорённостей, передаёт Балтийская служба новостей.

Приветствуем лидерство и амбиции Украины в стремлении к мирному разрешению конфликта и надеемся, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина. — NEWS.ru) приблизит завершение войны в Донбассе, — считает Науседа.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года и предусматривает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе между Россией, Украиной, Францией и Германией. Очередная встреча лидеров этих государств должна состояться 10 декабря в Париже.