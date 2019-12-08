Что Ванга предсказала России в 2020 году

Ванга предсказала, что Россия справится с глобальным экономическим кризисом, который будет длиться первые шесть месяцев 2020 года. Об этом сообщает «НТВ».

В будущем году Ванга также предсказала России природные катаклизмы. Она утверждала, что лето в 2020 году будет засушливым по причине солнечной активности.

Согласно ее прогнозам, Россию ждет успех в международной политике. В 2020 году возможен новый союз с Китаем и Индией.

Если верить Ванге, то на Украине будут происходить серьезные события, которые повлияют на будущее страны. В конце 2020 года ожидается сближение отношений между Москвой и Киевом.

Западной Европе в наступающем году Ванга предсказывала конфликты на религиозной и этнической почве. В этих беспорядках старый свет проживет несколько лет.