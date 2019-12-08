Джонсон пообещал ввести три типа виз

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.
Об этом сообщает ТАСС.
Речь идёт о введении трех разных типов рабочих виз и создании балльной системы оценки въезжающих в Великобританию иностранцев.
Первый тип визы будет выдаваться тем, кто имеет серьёзные заслуги на научном, предпринимательском или культурном поприще, вторая — квалифицированным работникам, которые имеют предложения о работе в Великобритании, третья — трудовым мигрантам с низким уровнем профессиональных навыков.
Джонсон отметил, что представители первой и второй категорий будут иметь высокие шансы на получение вида на жительство и гражданства страны.
По мнению Джонсона, новая система позволит «вернуть контроль за границами» страны после выхода из ЕС, снизить число трудовых мигрантов.
«Британия останется открытой миру, но открытой для всего мира на справедливых условиях», — заявил премьер.
Ранее Джонсон пообещал, что если его партия выиграет выборы, то очередные дебаты и голосование по соглашению с ЕС будут проведены до Рождества.
В октябре палата общин Великобритании одобрила в третьем чтении законопроект Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.