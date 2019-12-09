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Общество

Первый глава Белоруссии назвал роспуск СССР «распадом империи зла» 

Ura.Ru 45 минут назад
Роспуск СССР назвали «распадом империи зла»
Фото: URA.RU
Первый глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич, подписавший в 1991 году Беловежские соглашения, не жалеет о распаде СССР. Об этом политик рассказал корреспонденту «URA.RU».
«Я горжусь подписанием Беловежских соглашений, это шедевр легитимной дипломатии. Распалась империя зла», — рассказал Шушкевич корреспонденту «URA.RU».
По его словам, возможность более мягкого распада Союза упустил экс-президент страны Михаил Горбачев, который хотел создать «унитарную президентскую республику с большими собственными правами».
Шушкевич также отметил, что подписание договора предотвратило кровопролитие.
«Грозила гражданская война между субъектами. Мы добились того, что это не произошло», — добавил он.
8 декабря отмечается годовщина подписания соглашения о создании Содружества независимых государств (СНГ), более известного как Беловежские соглашения. Документ был подписан в 1991 году представителями Белоруссии, РСФСР и Украиной как государствами, учредившими СССР.
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Теги:
В мире , СССР , Станислав Шушкевич , Михаил Горбачев
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