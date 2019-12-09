Роспуск СССР назвали «распадом империи зла»

Первый глава Белоруссии назвал роспуск СССР «распадом империи зла»

Первый глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич , подписавший в 1991 году Беловежские соглашения, не жалеет о распаде СССР. Об этом политик рассказал корреспонденту «URA.RU».

«Я горжусь подписанием Беловежских соглашений, это шедевр легитимной дипломатии. Распалась империя зла», — рассказал Шушкевич корреспонденту «URA.RU».

По его словам, возможность более мягкого распада Союза упустил экс-президент страны Михаил Горбачев , который хотел создать «унитарную президентскую республику с большими собственными правами».

Шушкевич также отметил, что подписание договора предотвратило кровопролитие.

«Грозила гражданская война между субъектами. Мы добились того, что это не произошло», — добавил он.

8 декабря отмечается годовщина подписания соглашения о создании Содружества независимых государств (СНГ), более известного как Беловежские соглашения. Документ был подписан в 1991 году представителями Белоруссии, РСФСР и Украиной как государствами, учредившими СССР.