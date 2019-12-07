Раскрыты детали телефонного разговора Путина с Нетаньяху

Нетаньяху раскрыл детали телефонного разговора с Путиным

"Я провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили иранский вопрос, ситуацию в Сирии, требования безопасности Израиля и продолжение предотвращения непреднамеренных столкновений между ЦАХАЛом и российской армией", — написал Нетаньяху в Twitter.

Ранее пресс-служба Путина сообщила, что он обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия двух стран на сирийском направлении. Согласно сообщению, разговор состоялся по инициативе израильской стороны.