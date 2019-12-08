Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Что Ванга предсказала России в 2020 году
Что Ванга предсказала России в 2020 году
В мире
"Хотел сделать подарок": подробности ДТП с сыном Валерии
"Хотел сделать подарок": подробности ДТП с сыном Валерии
Шоу-бизнес
Российской дипмиссии в Минске передали петицию
Российской дипмиссии в Минске передали петицию
В мире
Порошенко забросали яйцами на Майдане
Порошенко забросали яйцами на Майдане
В мире

Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией 

Lenta.ru + ещё 45 1 час назад
В Киеве призвали начать полноценную войну с Россией
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией. Об этом сообщает издание «Новороссия».
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
Выступая на акции «Красные линии» в центре Киева он отметил, что бойцы армии способны вести полноценные военные действия и «победить Россию». «Мы самый сильный и умный народ в мире, самый работящий…» — заявил Гергерт.
Ранее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что жителям Украины не стоит ожидать завершения войны в Донбассе на следующий день после саммита «нормандской четверки». Он должен состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже. «Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.
Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет ее страной-агрессором. Кремль отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
Видео дня. Мэр Липецка объяснила почему ругалась матом на рабочих в парке
Последние новости
Белорусы продолжили протестовать против «союзов с имперской Россией» Белорусы продолжили протестовать против «союзов с имперской Россией» Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России Погиб находившийся под следствием российский вице-губернатор Погиб находившийся под следствием российский вице-губернатор
Комментарии 179 
Теги:
В мире , Андрей Гергерт , Владимир Зеленский , Юлия Мендель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что Ванга предсказала России в 2020 году
Что Ванга предсказала России в 2020 году 80
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии 86
Российской дипмиссии в Минске передали петицию
Российской дипмиссии в Минске передали петицию 407
Порошенко забросали яйцами на Майдане
Порошенко забросали яйцами на Майдане 3
Рэпер Juice WRLD умер в аэропорту
Рэпер Juice WRLD умер в аэропорту 10
Видео
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
00:31
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
Украина В мире
Сенцова «обидели» в Берлине
03:19
Сенцова «обидели» в Берлине
В мире
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
00:42
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
Шоу-бизнес
Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
01:20
Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
Политика Другое
Что Ванга предсказала России в 2020 году
05:23
Что Ванга предсказала России в 2020 году
В мире
Дебошира примотали к дереву в московском парке
00:08
Дебошира примотали к дереву в московском парке
Происшествия
К посольству России в Минске вывели спецназ
01:14
К посольству России в Минске вывели спецназ
В мире
Белорусы продолжили протест против интеграции с Россией
01:14
Белорусы продолжили протест против интеграции с Россией
СНГ В мире
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
01:20
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение