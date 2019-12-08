В Киеве призвали начать полноценную войну с Россией

Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией . Об этом сообщает издание «Новороссия».

Выступая на акции «Красные линии» в центре Киева он отметил, что бойцы армии способны вести полноценные военные действия и «победить Россию». «Мы самый сильный и умный народ в мире, самый работящий…» — заявил Гергерт.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что жителям Украины не стоит ожидать завершения войны в Донбассе на следующий день после саммита «нормандской четверки». Он должен состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже. «Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет ее страной-агрессором. Кремль отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.