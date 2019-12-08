Российской дипмиссии в Минске передали петицию

В Минске противники интеграции передали резолюцию российской дипмиссии

Белорусская оппозиция провела недалеко от здания российского посольства в Минске непродолжительный митинг против углубления интеграции и через сотрудника милиции передала в дипмиссию резолюцию акции, передает корреспондент РИА Новости.

Белорусская оппозиция второй день подряд протестует в Минске против углубления интеграции республики с Россией. Несанкционированные акции против подписания интеграционных "дорожных карт" с Россией прошли также в субботу в Минске, они завершились без происшествий и задержаний. Протестующие высказывали недовольство углублением интеграции с Россией и выступали против подписания "дорожных карт", которые, по их мнению, могут повлечь утрату суверенитета Белоруссией.

В воскресенье днем протестующие собрались на Октябрьской площади в Минске, затем прошлись шествием по улицам города по направлению к зданию посольства России. В ходе шествия сотрудники милиции наблюдали за происходящим, не препятствуя акции. Они периодически предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а также следили за тем, чтобы участники акции не нарушали правила дорожного движения и не препятствовали движению транспорта по проезжей части.

Между тем сотрудники ОМОНа живой цепью огородили здание дипмиссии, протестующие остановились в сквере через дорогу от территории посольства, попыток подойти ближе не предпринимали. Здесь они хором заявили "Нет" интеграции с РФ, "Да" — независимости Белоруссии. Участники акции держали в руках традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, плакаты с призывами против интеграции с РФ. Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец передал через сотрудника милиции в российское посольство резолюцию митинга против интеграции. По словам организаторов, в документе высказываются категорический протест против углубления интеграции с РФ, отказ от признания документов, которые могут быть подписаны руководствами Белоруссии и России в будущем, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения.

После короткого митинга в сквере часть протестующих направилась колонной в обратный путь, некоторые решили покинуть акцию.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". В пятницу переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В субботу переговоры прошли на уровне президентов — Владимира Путина и Александра Лукашенко. По итогам этих переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что у России и Белоруссии есть понимание, как продвигаться по спорным вопросам. По его словам, стороны значительно сблизились, в том числе в вопросах нефти и газа.

Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям подверг критике заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, идя на интеграцию с Россией. Президент отмечал, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента. Белорусский лидер также неоднократно говорил о важности развития интеграции с РФ на равноправной основе и исполнения всех заключенных ранее договоренностей.