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США и Иран обмениваются заключенными 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
США и Иран обменялись заключенными
Фото: globallookpress.com
В ответ на освобождение Ираном американского студента в Соединенных штатах выпустили на свободу иранца, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.
Сообщается, что Соединенные штаты освободили иранца Масуда Сулеймани, которому были предъявлены обвинения в нарушении санкций США против Тегерана. Иран, в свою очередь, отпустил Ван Сиюэ, гражданина США, который три года удерживался по обвинению в шпионаже.
Отмечается, что высокопоставленный американский чиновник выразил надежду на то, что освобождение Ван Сиюэ станет шагом к освобождению остальных граждан страны, задержанных в Иране.
Источник подчеркнул, что произошедшее стало сигналом о готовности Тегерана к обсуждению существующих проблем.
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