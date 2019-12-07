Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Вооружен информацией": как Зеленского готовят к встрече с Путиным
"Вооружен информацией": как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
Армия
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
В мире
Начались переговоры Путина и Лукашенко
Начались переговоры Путина и Лукашенко
В мире

Британский министр заявила, что «вмешательство» РФ в выборы должно вызывать беспокойство 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
В Британии испугались российского вмешательства
Фото: РИА Новости
Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Ники Морган выступила с утверждением, что якобы имеющее место российское вмешательство в британские парламентские выборы, намеченные на 12 декабря, должно быть причиной для беспокойства. Об этом она сказала в субботу в эфире телеканала Sky News.
Заявления Могран стали ответом на просьбу ведущего прокомментировать распространенную британской газетой "Дейли телеграф" информацию о том, что опубликованные в социальных сетях документы, компрометирующие правящую Консервативную партию Великобритании, могут быть частью дезинформационной кампании, которую якобы проводит Россия.
"Конечно, мы должны быть обеспокоены", — сказала министр, добавив, что обстоятельства публикации указанных документов "имеют совокупность признаков российского вмешательства".
"Мы должны это ясно осознавать, смотреть за этим с точки зрения наших демократических процессов", — отметила Морган.
2 декабря газета "Дейли телеграф" со ссылкой на выводы неправительственной организации Атлантический совет и американской аналитической компании Graphika ("Графика") сообщила, что скандальные документы в конце октября были опубликованы на сайте Reddit ("Реддит") пользователем, писавшем на английском с особенностями, характерными для носителей русского языка. Он разместил ссылку на 450-страничный британский правительственный доклад для закрытого пользования, в котором описывался ход идущих уже два года переговоров с США о заключении торгового соглашения с Великобританией после Brexit.
Эксперты считают появление документов в соцсетях за считанные недели до выборов целенаправленной "информационной операцией", к которой может быть причастна иностранная держава. При этом представитель компании Graphika Бен Ниммо признает, что в настоящий момент у специалистов не хватает информации для того, чтобы сказать, кто именно стоит за публикацией компромата на консерваторов.
Москва последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах. На прошлой неделе новый посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин призвал британских политиков не спекулировать перед выборами на вопросах, касающихся России. По словам посла, есть люди, "которые непорядочно эксплуатируют российскую тему, стремясь набрать на этом политические очки".
Видео дня. Суд вынес приговор Егору Жукову
ТАСС: последние новости
Бурджанадзе обратилась к РФ за помощью с задержанным в Южной Осетии грузинским врачом Бурджанадзе обратилась к РФ за помощью с задержанным в Южной Осетии грузинским врачом Париж выразил солидарность с Берлином в связи с высылкой российских дипломатов Париж выразил солидарность с Берлином в связи с высылкой российских дипломатов Зеленский заявил, что хочет конкретного результата от встречи с Путиным Зеленский заявил, что хочет конкретного результата от встречи с Путиным
Комментарии 
Теги:
В мире , Андрей Келин , Консервативная партия , Daily Telegraph , Sky News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
В США пофантазировали о вторжении России в Европу 26
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет 40
Начались переговоры Путина и Лукашенко
Начались переговоры Путина и Лукашенко 9
Россияне стали чаще умирать
Россияне стали чаще умирать 40
Видео
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
01:42
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
Шоу-бизнес