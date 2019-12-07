В Британии испугались российского вмешательства

Британский министр заявила, что «вмешательство» РФ в выборы должно вызывать беспокойство

Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Ники Морган выступила с утверждением, что якобы имеющее место российское вмешательство в британские парламентские выборы, намеченные на 12 декабря, должно быть причиной для беспокойства. Об этом она сказала в субботу в эфире телеканала Sky News.

Заявления Могран стали ответом на просьбу ведущего прокомментировать распространенную британской газетой "Дейли телеграф" информацию о том, что опубликованные в социальных сетях документы, компрометирующие правящую Консервативную партию Великобритании , могут быть частью дезинформационной кампании, которую якобы проводит Россия

"Конечно, мы должны быть обеспокоены", — сказала министр, добавив, что обстоятельства публикации указанных документов "имеют совокупность признаков российского вмешательства".

"Мы должны это ясно осознавать, смотреть за этим с точки зрения наших демократических процессов", — отметила Морган.

2 декабря газета "Дейли телеграф" со ссылкой на выводы неправительственной организации Атлантический совет и американской аналитической компании Graphika ("Графика") сообщила, что скандальные документы в конце октября были опубликованы на сайте Reddit ("Реддит") пользователем, писавшем на английском с особенностями, характерными для носителей русского языка. Он разместил ссылку на 450-страничный британский правительственный доклад для закрытого пользования, в котором описывался ход идущих уже два года переговоров с США о заключении торгового соглашения с Великобританией после Brexit.

Эксперты считают появление документов в соцсетях за считанные недели до выборов целенаправленной "информационной операцией", к которой может быть причастна иностранная держава. При этом представитель компании Graphika Бен Ниммо признает, что в настоящий момент у специалистов не хватает информации для того, чтобы сказать, кто именно стоит за публикацией компромата на консерваторов.