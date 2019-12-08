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У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой» 

RT на русском + ещё 27 1 час назад
У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»
Фото: AFP © Sergei SUPINSKY
В центре Киева перед зданием Офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой».
Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Отмечается, что по словам присутствующих, они вышли на акцию с требованием к Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов Украины во время встречи «нормандской четверки» 9 декабря.
Ранее в Киеве на Майдане Незалежности завершилась акция «Красные линии для Зеленского», прошедшая в преддверии переговоров в нормандском формате, которые должны состояться в Париже 9 декабря.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что главной «красной линией» для украинской делегации на предстоящем саммите «нормандской четвёрки» является государственная граница страны.
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Теги:
В мире , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Интерфакс , Киев
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