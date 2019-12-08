У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

Отмечается, что по словам присутствующих, они вышли на акцию с требованием к Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов Украины во время встречи «нормандской четверки» 9 декабря.

Ранее в Киеве на Майдане Незалежности завершилась акция «Красные линии для Зеленского», прошедшая в преддверии переговоров в нормандском формате, которые должны состояться в Париже 9 декабря.