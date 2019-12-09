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Протестующие из-за саммита в Париже разбили палатки у офиса Зеленского 

РИА Новости + ещё 33 17 минут назад
Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского
Фото: РИА Новости
Участники акции протеста "Дозор на Банковой", проходящей возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в центре Киева, разбили палаточный городок, сообщает издание "Страна.ua".
На палатках, в некоторых из которых наливают чай и раздают печенье, нанесены логотипы "Неизвестный патриот" и "Демократический топор". Также участники акции протеста установили сцену, на которой выступают музыкальные коллективы.
Сами организаторы акции заявили, что митинг может стать бессрочным, сообщает "Громадське". По их словам, это произойдет в том случае, если Зеленский в ходе переговоров в Париже "примет условия" президента России Владимира Путина.
Митингующие требуют от Зеленского не допустить заключения договоренностей, "противоречащих национальным интересам Украины", на саммите в "нормандском" формате
В пресс-службе полиции Киева пообещали следить за правопорядком до завершения акции, а также призвали ее участников соблюдать нормы действующего законодательства.
Ранее в воскресенье акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" прошла на майдане Независимости в центре Киева. Участники, которых, по данным МВД, собралось около восьми тысяч, назвали "красными линиями" для президента унитарность Украины, европейский и евроатлантический курс.
"Нормандский" формат — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.
Данный формат переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
В феврале 2015 года "нормандская четверка" подписала Минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.
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Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Киев
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