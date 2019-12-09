Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского

Протестующие из-за саммита в Париже разбили палатки у офиса Зеленского

Участники акции протеста "Дозор на Банковой", проходящей возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в центре Киева , разбили палаточный городок, сообщает издание "Страна.ua".

На палатках, в некоторых из которых наливают чай и раздают печенье, нанесены логотипы "Неизвестный патриот" и "Демократический топор". Также участники акции протеста установили сцену, на которой выступают музыкальные коллективы.

Сами организаторы акции заявили, что митинг может стать бессрочным, сообщает "Громадське". По их словам, это произойдет в том случае, если Зеленский в ходе переговоров в Париже "примет условия" президента России Владимира Путина

Митингующие требуют от Зеленского не допустить заключения договоренностей, "противоречащих национальным интересам Украины", на саммите в "нормандском" формате

В пресс-службе полиции Киева пообещали следить за правопорядком до завершения акции, а также призвали ее участников соблюдать нормы действующего законодательства.

Ранее в воскресенье акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" прошла на майдане Независимости в центре Киева. Участники, которых, по данным МВД, собралось около восьми тысяч, назвали "красными линиями" для президента унитарность Украины, европейский и евроатлантический курс.

"Нормандский" формат — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

Данный формат переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

В феврале 2015 года "нормандская четверка" подписала Минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.