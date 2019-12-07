Пока Зеленский готовится к саммиту «четверки», в Киеве зреет новый «майдан»

Владимир Зеленский побывал в Донбассе с рабочей поездкой. Он посетил штаб операции объединенных сил в городе Часов Яр, где заявил, что считает гарантом успешности переговоров украинскую армию. Радикалы тем временем не доверяют президенту. Они готовятся к новому "майдану" — в случае, если сочтут, что он пошел на неоправданные уступки.

До встречи в "нормандском формате" осталось несколько дней. Пока в Париже проходят последние приготовления, в Киеве президенту Зеленскому дают "последние ЦУ". С советами, как же стоит проводить переговоры такого уровня новому президенту, решил выступить его предшественник.

Сама встреча "нормандской четверки" Порошенко , по его же признанию, не беспокоит — в отличие от двухсторонней встречи российского и украинского лидеров. "Избегать встречи с глазу на глаз", "не поддаваться на КГБ-шные манипуляции" и особое внимание обращать на фразу "как мы раньше договаривались" — основные заветы Петра Порошенко.

Что же касается содержания переговоров, то, по словам "сооснователя нормандского формата", как назвал себя сам экс-президент, газ в общую повестку включать не стоит. Мол, из-за него Зеленский может пойти на важные политические уступки. В связи с этим Порошенко решил предупредить: "Уже пятый год мы не покупаем газ в России и не имеем в нем хотя бы малейшей экономической необходимости".

Сам Зеленский перед поездкой в Париж вплотную занялся темой Донбасса. Президент предложил создать там "муниципальную стражу". Как заявил глава государства на встрече с пострадавшими на заре "евромайдана" студентами, это "является одной из имеющихся у его команды идей". Сформировать "стражу" предлагается из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР с ДНР. При этом представителей цитата "той стороны" должны набирать из числа тех, кто не стрелял, не убивал и не участвовал в боевых действиях.

При этом в команде президента звучат и совершенно другие идеи. Помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что если прогресса на встрече четверки достичь не удастся, то у них есть "план Б". План Б — это стена, которую можно "построить на границе Донбасса и жить дальше". Правда, потом в команде Зеленского оправдались: имели в виду совсем не то. И это наихудший сценарий.

А сам президент в день вооруженных сил Украины отправился на Донбасс наградить военных. "Не словами, а делами приближаться к стандартам НАТО " пообещал им Зеленский. И сказал, что работа над "возвращением мира в страну" ведется круглосуточно. Поздравление военным президент выпустил и у себя в соцсетях.