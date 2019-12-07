Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва возмущена "маршем" на Крым
Москва возмущена "маршем" на Крым
Политика
Россию могут признать спонсором терроризма
Россию могут признать спонсором терроризма
В мире
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Белый дом снова байкотирует слушания по импичменту
Белый дом снова байкотирует слушания по импичменту
В мире

Пока Зеленский готовится к саммиту «четверки», в Киеве зреет новый «майдан» 

Вести.Ru
В Киеве зреет новый «майдан»
Фото: www.vesti.ru
Владимир Зеленский побывал в Донбассе с рабочей поездкой. Он посетил штаб операции объединенных сил в городе Часов Яр, где заявил, что считает гарантом успешности переговоров украинскую армию. Радикалы тем временем не доверяют президенту. Они готовятся к новому "майдану" — в случае, если сочтут, что он пошел на неоправданные уступки.
До встречи в "нормандском формате" осталось несколько дней. Пока в Париже проходят последние приготовления, в Киеве президенту Зеленскому дают "последние ЦУ". С советами, как же стоит проводить переговоры такого уровня новому президенту, решил выступить его предшественник.
Сама встреча "нормандской четверки" Порошенко, по его же признанию, не беспокоит — в отличие от двухсторонней встречи российского и украинского лидеров. "Избегать встречи с глазу на глаз", "не поддаваться на КГБ-шные манипуляции" и особое внимание обращать на фразу "как мы раньше договаривались" — основные заветы Петра Порошенко.
Что же касается содержания переговоров, то, по словам "сооснователя нормандского формата", как назвал себя сам экс-президент, газ в общую повестку включать не стоит. Мол, из-за него Зеленский может пойти на важные политические уступки. В связи с этим Порошенко решил предупредить: "Уже пятый год мы не покупаем газ в России и не имеем в нем хотя бы малейшей экономической необходимости".
Сам Зеленский перед поездкой в Париж вплотную занялся темой Донбасса. Президент предложил создать там "муниципальную стражу". Как заявил глава государства на встрече с пострадавшими на заре "евромайдана" студентами, это "является одной из имеющихся у его команды идей". Сформировать "стражу" предлагается из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР с ДНР. При этом представителей цитата "той стороны" должны набирать из числа тех, кто не стрелял, не убивал и не участвовал в боевых действиях.
При этом в команде президента звучат и совершенно другие идеи. Помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что если прогресса на встрече четверки достичь не удастся, то у них есть "план Б". План Б — это стена, которую можно "построить на границе Донбасса и жить дальше". Правда, потом в команде Зеленского оправдались: имели в виду совсем не то. И это наихудший сценарий.
А сам президент в день вооруженных сил Украины отправился на Донбасс наградить военных. "Не словами, а делами приближаться к стандартам НАТО" пообещал им Зеленский. И сказал, что работа над "возвращением мира в страну" ведется круглосуточно. Поздравление военным президент выпустил и у себя в соцсетях.
"Мы скоро вернем наших людей и наши территории, — пообещал он на своей странице в Instagram. — Донбасс — это Украина. Луганск — это Украина, Крым — это Украина". Тем временем в Киеве готовится очередной "майдан". Лидеры трех украинский фракций — Порошенко, Тимошенко и Вакарчук — призывают граждан собраться на площади Независимости восьмого декабря. Главный лозунг — "никаких компромиссов на европейском и атлантическом курсе.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
Вести.Ru: последние новости
СБУ задержала члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого СБУ задержала члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого Греки против Эрдогана: открытие газопровода TANAP не обошлось без скандала Греки против Эрдогана: открытие газопровода TANAP не обошлось без скандала Общефранцузская забастовка парализовала общественный транспорт Общефранцузская забастовка парализовала общественный транспорт
Комментарии 6 
Теги:
В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , ОБСЕ , НАТО , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва возмущена «маршем» на Крым
Москва возмущена «маршем» на Крым 105
Россию могут признать спонсором терроризма
Россию могут признать спонсором терроризма 406
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз 209
Белый дом снова байкотирует слушания по импичменту
Белый дом снова байкотирует слушания по импичменту 1
Пугачева побоялась брать Галкина на фильм о своей жизни
Пугачева побоялась брать Галкина на фильм о своей жизни 1
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
02:38
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
Шоу-бизнес Статьи
Совет Европы принял решение по России
00:43
Совет Европы принял решение по России
В мире
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
02:39
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение