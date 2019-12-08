Яйца и капитуляция: что хотели митингующие на майдане

На Украине прошли крупные протестные акции оппозиции накануне встречи в «нормандском формате». Митингующие собрались на главной площади Киева , требуя от властей страны не идти на компромиссы на предстоящей встрече. Они считают, что киевские власти не должны проводить выборы в Донбассе до тех пор, пока ополченцы не проведут разоружение и не отдадут российскую границу под украинский контроль.

На Украине завершилась акция украинской оппозиции, которая накануне саммита в «нормандском формате» вышла на Майдан Независимости в центре Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Германии и Выступающие требовали, чтобы киевские власти не шли на компромиссы во время предстоящих переговоров глав Украины, Франции России . В частности, митингующие уверены, что украинским властям не стоит идти на уступки в вопросах унитарности Украины, европейского и евроатлантического курса, а также относительно «деоккупации и возвращения Крыма ».

Вместе с тем украинцы требовали не проводить выборы в Донбассе (хотя проведение голосования является основным положением согласованной «формулы Штайнмайера») до тех пор, пока местные формирования не проведут разоружение и не допустят киевских военных к границе с Россией.

Как отмечали организаторы, в акции приняли участие порядка 20 тыс. человек. Однако, согласно официальным данным украин