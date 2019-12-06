Зеленский назвал свой главный страх перед встречей с Путиным 

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о страхах в преддверии встречи с лидерами «нормандской четверки» и двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
По словам украинского президента, больше всего он боится, что встреча в Париже не даст конкретных результатов.
«Я хочу результат, единственное из-за чего я переживаю, что встретимся и скажем: "Мы планируем…". Я очень не люблю нерезультативность. Единственное, из-за чего я нервничаю — я очень не люблю безрезультатности переговоров. Это единственное, чего я боюсь», — сказал Зеленский в эфире телеканала «Украина».
Зеленский также заявил, что хочет привезти из Парижа понимание того, что все переговорщики хотят завершить войну в Донбассе.
Встреча лидеров стран «нормандского формата» пройдет в Париже 9 декабря. В ней примут участие президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.