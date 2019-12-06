Зеленский назвал свой главный страх перед встречей с Путиным

По словам украинского президента, больше всего он боится, что встреча в Париже не даст конкретных результатов.

«Я хочу результат, единственное из-за чего я переживаю, что встретимся и скажем: "Мы планируем…". Я очень не люблю нерезультативность. Единственное, из-за чего я нервничаю — я очень не люблю безрезультатности переговоров. Это единственное, чего я боюсь», — сказал Зеленский в эфире телеканала «Украина».

Зеленский также заявил, что хочет привезти из Парижа понимание того, что все переговорщики хотят завершить войну в Донбассе.