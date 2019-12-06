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Стала известна истинная причина конфликта британских принцев 

Рамблер 55 минут назад
Стала известна истинная причина конфликта британских принцев
Фото: Reuters
Отношения принцев Уэльских Уильяма и Гарри испортились еще в детстве. Об этом рассказала королевский биограф Анджела Левайн в своей книге «Гарри: Беседы с принцем», сообщает «7Дней».
Левайн утверждает, что несмотря на небольшую разницу принцев в возрасте, Уильяму в детстве пришлось утешать и защищать свою мать, принцессу Диану, когда ее отношения с принцем Чарльзом окончательно испортились.
По словам биографа, тогда Гарри стал ревновать мать и испытывать к брату тайную неприязнь, которую долгое время удавалось скрывать.
К тому времени, как оба принца повзрослели, их отношения стали натянутыми. Так, в 2009 году Уильям и Гарри вроде бы в шутку сказали в интервью, что с трудом переносят общество друг друга, когда их поселили в одной комнате на базе военно-воздушных сил. Уильям упрекнул Гарри, что тот ужасный неряха, а Гарри, в свою очередь, пожаловался на то, что старший брат им командует.
Последней каплей стала женитьба Гарри на Меган Маркл. Уильям откровенно не одобрил выбор брата, что очень оскорбило Гарри.
Вскоре после свадьбы Гарри заявил о намерении съехать с территории Кенсингтонского дворца, а позже разорвал с Уильямом все отношения и вышел из благотворительных проектов, которые они прежде курировали вместе.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Гарри отклонил предложение королевской семьи участвовать в рождественских мероприятиях и заявил, что будет встречать Рождество с матерью своей жены Дорией Рагланд.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Европа , Чарльз Виндзор
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