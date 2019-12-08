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Забастовка привела к массовой отмене поездов во Франции 

News.ru + ещё 14 1 час назад
Забастовка привела к массовой отмене поездов во Франции
Фото: РИА Новости
Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) отменило большинство поездов 8 и 9 декабря в связи с забастовкой работников общественного транспорта против пенсионной реформы.
SNCF уведомляет об изменениях в движении на своём сайте. 8 декабря из шести высокоскоростных поездов TGV будет ходить только один. Отменены пять из шести пригородных электричек Transilien и восемь из 10 региональных поездов TER. Примерно по такой же схеме движение будет осуществляться 9 декабря.
Проблемы в железнодорожном движении коснулись и международного сообщения. В воскресенье, 8 декабря, рейсы по расписанию выполнят два из пяти поездов Eurostar и один из трёх Thalys, курсирующих между Францией, Швейцарией, Испанией, Италией и Германией.
Недовольство транспортных работников вызвали планы французского правительства упразднить особые пенсионные режимы, которые позволяли работникам отдельных отраслей выходить на пенсию раньше и получать больше. Власти также намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов.
7 декабря во Франции массовую акцию протеста провели водители грузовиков, возмущённые грядущим повышением топливного налога на два цента, заявленным в проекте бюджета страны на 2020 год. Как передавал NEWS.ru, шофёры большегрузов полностью или частично блокировали движение на 15 автотрассах в разных районах страны.
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Теги:
В мире , Другое , Франция
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