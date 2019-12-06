Американцы раскрыли отношение к России

Большинство американцев сочли Россию врагом

Большинство американцев считают Россию врагом, согласно опросу института Рейгана (Raegan Institute). Отчет о нем был опубликован 26 ноября, но российские СМИ обратили на него внимание только сейчас.

Жители США , считающие Россию союзником, составляют 28 процентов респондентов — на 9 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Врагом Россию назвали 71 процент американцев — на 2 процента меньше, чем в 2018-м году.

По их мнению, главные опасности, связанные с Москвой — это кибератаки (24 процента), помощь враждебным Америке странам (21 процент) и ядерная угроза (16 процентов).

Еще 28 процентов респондентов считает Китай главной угрозой Америки. Третье место в списке стран, представляющих опасность, заняла Северная Корея (14 процентов), четвертое — Иран (9 процентов). Опрос Reagan Institute проводился в конце октября.

Американцы также позитивно оценили работу НАТО . Негативную позицию выразило только 22 процента респондентов. При этом большинство (58 процентов) считает, что союзники Вашингтона должны активнее финансировать альянс.

В опросе участвовали более 1000 совершеннолетних граждан Соединенных Штатов.