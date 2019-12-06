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Большинство американцев сочли Россию врагом 

Lenta.ru 33 минуты назад
Американцы раскрыли отношение к России
Фото: РИА Новости
Большинство американцев считают Россию врагом, согласно опросу института Рейгана (Raegan Institute). Отчет о нем был опубликован 26 ноября, но российские СМИ обратили на него внимание только сейчас.
Жители США, считающие Россию союзником, составляют 28 процентов респондентов — на 9 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Врагом Россию назвали 71 процент американцев — на 2 процента меньше, чем в 2018-м году.
По их мнению, главные опасности, связанные с Москвой — это кибератаки (24 процента), помощь враждебным Америке странам (21 процент) и ядерная угроза (16 процентов).
Еще 28 процентов респондентов считает Китай главной угрозой Америки. Третье место в списке стран, представляющих опасность, заняла Северная Корея (14 процентов), четвертое — Иран (9 процентов). Опрос Reagan Institute проводился в конце октября.
Американцы также позитивно оценили работу НАТО. Негативную позицию выразило только 22 процента респондентов. При этом большинство (58 процентов) считает, что союзники Вашингтона должны активнее финансировать альянс.
В опросе участвовали более 1000 совершеннолетних граждан Соединенных Штатов.
2 декабря госсекретарь США Майк Помпео в обращении к руководству Евросоюза заявил, что Вашингтон готов продолжать совместное с Европой противостояние общим угрозам, в числе которых — Россия.
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Теги:
В мире , Социология , ЕС , НАТО , США
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