На Украине начали готовить марш на Крым

Активисты выступили с инициативой подготовить международную акцию «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства», рассказал Чубаров на пресс-конференции в Киеве . Формой проведения такой акции будет пешее шествие с материковой Украины на Крымский полуостров. «На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой», — заявил Чубаров.

Дата шествия будет определена позже.

Евросоюзу, Цель акции — помочь ООН ОБСЕ и другим международным структурам осуществить принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обеспечить тем самым соблюдение прав крымских татар, украинцев и всех граждан Украины на полуострове, пояснил Чубаров. Международным организациям, возможно, не хватает для этого определенной воли, отметил глава «Меджлиса».

Организация обратится к иностранным государствам, судьям Международного суда ООН, депутатам Европарламента и участникам других структур, которые «голосовали за очень правильные и верные решения».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отрицают все обвинения.