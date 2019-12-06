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Армия

На Украине начали готовить марш на Крым 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
На Украине начали готовить марш на Крым
Фото: РИА Новости
Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым. Об этом сообщил ее лидер Рефат Чубаров, передает «Интерфакс-Украина».
Активисты выступили с инициативой подготовить международную акцию «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства», рассказал Чубаров на пресс-конференции в Киеве. Формой проведения такой акции будет пешее шествие с материковой Украины на Крымский полуостров. «На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой», — заявил Чубаров.
Дата шествия будет определена позже.
Цель акции — помочь ООН, Евросоюзу, ОБСЕ и другим международным структурам осуществить принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обеспечить тем самым соблюдение прав крымских татар, украинцев и всех граждан Украины на полуострове, пояснил Чубаров. Международным организациям, возможно, не хватает для этого определенной воли, отметил глава «Меджлиса».
Организация обратится к иностранным государствам, судьям Международного суда ООН, депутатам Европарламента и участникам других структур, которые «голосовали за очень правильные и верные решения».
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отрицают все обвинения.
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Комментарии 16 
Теги:
В мире , Украина , ЕС , ОБСЕ , Европарламент , Меджлис крымскотатарского народа , ООН , Киев , Республика Крым
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