Совет Европы решил не отказываться от России из-за Крыма

В сообщении сказано, что ассамблея не должна сомневаться в полномочиях всей делегации России из-за того, что в ее состав входят депутаты, избранные с учетом голосов жителей Крыма.

«Хотя по нормам международного права страны и международные организации обязаны не признавать аннексию (…), ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях виновному государству», — говорится в тексте документа.

1 октября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение о сохранении членства России в Совете Европы. Он отметил, что российский народ также имеет отношение к европейскому гуманизму.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Украинская делегация, в частности, заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членских взносов и объявила, что возобновит выплаты только после полного восстановления своих полномочий в организации.