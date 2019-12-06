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Совет Европы решил не отказываться от России из-за Крыма 

Lenta.ru 45 минут назад
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не захотела отказываться от членства России из-за Крыма. Это следует из заключения Венецианской комиссии Совета Европы во время заседания в Венеции.
В сообщении сказано, что ассамблея не должна сомневаться в полномочиях всей делегации России из-за того, что в ее состав входят депутаты, избранные с учетом голосов жителей Крыма.
«Хотя по нормам международного права страны и международные организации обязаны не признавать аннексию (…), ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях виновному государству», — говорится в тексте документа.
1 октября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение о сохранении членства России в Совете Европы. Он отметил, что российский народ также имеет отношение к европейскому гуманизму.
26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Украинская делегация, в частности, заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членских взносов и объявила, что возобновит выплаты только после полного восстановления своих полномочий в организации.
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Теги:
В мире , Видео , Эммануэль Макрон , Совет Европы , Венеция , Республика Крым
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