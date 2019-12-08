Бывший президент Украины Петр Порошенко со сцены на киевском "майдане", где собрались тысячи его сторонников, огласил требования к Владимиру Зеленскому, а также другим участникам "нормандского саммита" (Россия, Германия, Франция, Украина).
"Здесь собрались десятки тысяч людей, чтобы сказать: "Мы за Украину — свободную, демократическую, соборную, европейскую страну", — заявил бывший лидер, добавив, что этот "голос должен быть услышан украинским президентом". Он утверждает, что у собравшихся "есть все основания настаивать на этом".
Порошенко подчеркнул, что людей на "майдане" должны услышать все участники саммита в Париже. "Если вы сдадите Украину, вы сдадите Европу", — обратился он к европейским лидерам.
Экс-глава государства обозначил "красные линии", которые, по его мнению, не должны перейти участники саммита в Париже. Среди них он назвал недопустимость отхода от направленности Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, невозможность проведения прямых переговоров с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, невозможность проведения выборов в Донбассе до реализации условий безопасности, освобождение пленных "на оккупированных территориях и в России".
"Красными линиями" Порошенко также назвал невозможность "торговать Крымом" и недопустимость уступок со стороны Украины в ходе переговоров в обмен на снижение цены на газ.
В эти минуты на площади Независимости в Киеве собралось несколько тысяч человек на митинг, организованный тремя оппозиционными партиями "Европейской солидарностью" (лидер — Петр Порошенко), "Батькивщиной" (лидер — Юлия Тимошенко) и "Голосом" (лидер — Святослав Вакарчук). Они собрали людей, чтобы предъявить требования к лидерам "нормандской четверки" накануне их встречи в Париже.
Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.