Порошенко на «майдане» обозначил требования к Зеленскому и участникам встречи в Париже

"Здесь собрались десятки тысяч людей, чтобы сказать: "Мы за Украину — свободную, демократическую, соборную, европейскую страну", — заявил бывший лидер, добавив, что этот "голос должен быть услышан украинским президентом". Он утверждает, что у собравшихся "есть все основания настаивать на этом".

Порошенко подчеркнул, что людей на "майдане" должны услышать все участники саммита в Париже. "Если вы сдадите Украину, вы сдадите Европу", — обратился он к европейским лидерам.

Экс-глава государства обозначил "красные линии", которые, по его мнению, не должны перейти участники саммита в Париже. Среди них он назвал недопустимость отхода от направленности Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, невозможность проведения прямых переговоров с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, невозможность проведения выборов в Донбассе до реализации условий безопасности, освобождение пленных "на оккупированных территориях и в России".

"Красными линиями" Порошенко также назвал невозможность "торговать Крымом" и недопустимость уступок со стороны Украины в ходе переговоров в обмен на снижение цены на газ.